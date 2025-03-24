İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Gösterilerde paçavra açılmasına karşıyız'

İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Hadiye Hakkomaz Şahin, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma süreci hakkında görüş belirterek, “Son günlerde yoğun bir şekilde Ekrem İmamoğlu ile alakalı haberler ortada tutuklanmasından dolayı İYİ Parti Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu da kendilerine vermiş olduğu desteği açıkladılar. Bizlerin bu konuda İYİ Parti olarak tepkisi şudur: tabii ki adalet sağlanmalı araştırmalar yapılmalı ancak bu konuda da eşitlik sağlanmalı Ankara'yı parsel parsel satıldığı iddiaları olan insanlar hakkında herhangi bir girişim bulunmuyor, kitaplar yazıldığı halde herhangi bir soruşturma dahi açılmıyor ancak Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylarının önüne geçebilmek amacıyla diploma iptaline kadar varılan bir süreç işletiliyor benzer bir şekilde ne yazık ki günlerdir süren ve bir türlü vazgeçiremediğimiz sözde PKK açılımından kaynaklı olarak da vatandaşımız huzursuz bir durumda. Eylemler yapılıyor ne yazık ki dün gerek İstanbul'da gerek doğuda birçok yerde paçavraların açıldığını gördük Mansur Yavaş Başkan da bu konuyla alakalı gerekli açıklamaları yaptı her ne kadar partisi arkasında durmasa da bizim partimizin görüşü kendisiyle benzer bir durumdadır bir paçavra açılmasına kesinlikle karşıyız vatandaş olarak da PKK açılımını kesinlikle desteklemiyoruz sonuna kadar şehitlerimizin arkasındayız teröristle müzakere yapılmaz mücadele edilir diyoruz” şeklinde konuştu.