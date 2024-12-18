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Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan M.A. (19) isimli şahıs polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve araştırmaları sonucu yakalandı.

Elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin "Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" konusu ile alakalı yaptığı araştırmalar ve kamera inceleme çalışmaları neticesinde; M.A. (19) isimli şahıs elektrikli bisiklet ile yakalandı. M.A. hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, hırsızlığa konu elektrikli bisiklet sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.

Haber Merkezi

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