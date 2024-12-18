Ters yönden ilerleyen araca 6 bin 439 lira ceza

Kayseri'de polis ekipleri 'Talas'ta ters yönden dönmeye çalışan sürücü trafiği tehlikeye attı!' konulu paylaşım üzerine harekete geçti. Ekipler sürücüye 6 bin 439 lira idari para cezası kesti.

Ters yönden ilerleyen araca 6 bin 439 lira ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Talas’ta ters yönden dönmeye çalışan sürücü trafiği tehlikeye attı” konulu paylaşım üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sonucu araç tespit edildi, sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi

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