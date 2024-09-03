Elektrikli otomobil satışları yüzde 80 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ağustos ayı içerisinde satılan sıfır otomobil ve hafif ticari araç istatistiklerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz ay içerisinde toplamda 90 bin 134 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu satışların 69 bin 288’ini otomobiller oluşturuyor.

Ağustos ayı sıfır otomobil satış oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre binde 2 (%0,2) daha yüksek olarak gerçekleştiği de kayıtlara geçti. 2023 Ağustos ayında ise 69 bin 131 sıfır otomobil satılmıştı. Öte yandan Ocak-Ağustos 2024 dönemine bakıldığında toplamda 605 bin 639 adet sıfır otomobil satışı gerçekleşti. Aydan aya satılan sıfır otomobil satış istatistikleri ise şu şekilde:

Ocak: 64 bin 41 adet

Şubat: 82 bin 277 adet

Mart: 87 bin 71 adet

Nisan: 61 bin 448 adet

Mayıs: 80 bin 268 adet

Haziran: 87 bin 858 adet

Temmuz: 73 bin 396 adet

Ağustos: 69 bin 288 adet.

‘ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI OCAK-AĞUSTOS 2023’E GÖRE YÜZDE 80,14 ARTTI’

Bunun yanı sıra Ocak-Ağustos döneminde satışı gerçekleşen sıfır otomobillerin 388 bin 609 adedini benzin tipi, 66 bin 754 adedini dizel tipi, 4 bin 342 adedini LPG tipi, 94 bin 794 adedini hibrit tipi ve 51 bin 144’ünü ise elektrikli otomobiller oluşturdu. 2023’ün aynı aralığına bakıldığında 91 bin 470 dizel tipi araç satılmıştı, 2024’e gelindiğinde dizel tipi sıfır otomobil satışlarında yüzde 27 düşüş yaşandığı görüldü. Hibrit otomobillere gelindiğinde yüzde 53,44, elektrikli otomobillere gelindiğinde ise yüzde 80,14 satış oranlarında artış olduğu gözlemlendi.