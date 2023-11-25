Elitaş: 'Yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiye 5 bin TL'lik ikramiye hayırlı olsun'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çalışan emeklilere 5 bin TL’lik ikramiye müjdesi verildiğini ve bu ikramiyeden bir kereliğe mahsus yaklaşık 4 milyon 700 bin kişinin faydalanacağını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş; esnaf ziyaretlerinin ardından tarihi Gön Hanı’ndaki çalışmaları inceledi. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’ndan bilgiler alan Elitaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Esnaf olup da 5 bin TL’lik ikramiyeden faydalanamayan vatandaşlarımıza dün Cumhurbaşkanımız bir müjde verdi. Esnaflarda sayı 300 bin civarında ama tarım sektöründe tarla sahibi olan yaklaşık 4 milyon civarında. 4 milyon 700 bin kişiye yakın 5 bin TL’lik 100. yıl anısına verilen bir kerelik ikramiyeyi de Cumhurbaşkanımız herkese müjdeledi. Esnafımıza, çiftçimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Elitaş’a temaslarında Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.