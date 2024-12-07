Elitaş, vakıf kira fiyatlarının makul seviyeye geleceğini söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte vakıf kiracıları ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Elitaş, Vakıf kiracılarına kira fiyatlarının makul bir seviyeye getirileceğinin bilgisini paylaştı. Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan İl Başkanı Üzüm, “Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve Milletvekilimiz Dursun Ataş ile, vakıf kiracılarımız ile bir araya gelerek konuyu istişare ettik. Sayın Bakanımız görüşme esnasında bizatihi Vakıflar Genel Müdürümüz ile konuyu görüşerek en yakın zamanda kira fiyatları makul bir seviyeye geleceği haberini hemşehrilerimiz ile paylaştılar. Yakın ilgi alakalarından dolayı Sayın Genel Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.