'Çocuklar Dijital Dünyada Sömürülüyor: Kidfluencer Tehdidi Artıyor'

'Bir Çocuk Bin Dünya' konulu basın açıklamasında konuşan Saadet Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Şehadet Özçelik, "Son yıllarda çocuk sömürüsüne “kidfluencer” adı verilen yeni bir çocuk işçiliği de eklendi maalesef. Ebeveynler, çocuklarını yetişkin gibi giydirip konuşturarak ya da çocukları üzerinden ürün reklamları yaparak büyük gelirler elde ediyor. Bu sektör pazarlama sektöründe 8 milyar dolarlık bir paya sahip ancak kazanç potansiyeli yüksek olan bu ortam, çocukların istismar edilme riskini de beraberinde getiriyor. Bu tehditlerin önüne geçmek için dijital dünyada çocukların haklarını koruyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir" dedi.

Saadet Partisi Kadın Kolları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Saadet Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Şehadet Özçelik, kidfluencer adı altında çocuk işçilerin olduğunu söyleyerek, “Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle karşınızda bulunmaktayız. Birleşmiş Milletler 18 yaş altı tüm bireyleri çocuk kabul ederek 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ne göre, çocukları korumak ve onların sağlıklı gelişimi için gerekli tedbirleri almak devletlerin sorumluluğuna vermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanmış 2023 yılı verilerine göre Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturmaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörülmektedir. Bu oranlardaki azalma, nüfus yapısındaki yaşlanma ve demografik değişikliklerin bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Hâlbuki bir ülkenin en büyük sermayesi insandır. Son yıllarda çocuk sömürüsüne “kidfluencer” adı verilen yeni bir çocuk işçiliği de eklendi maalesef. Ebeveynler, çocuklarını yetişkin gibi giydirip konuşturarak ya da çocukları üzerinden ürün reklamları yaparak büyük gelirler elde ediyor. Bu sektör pazarlama sektöründe 8 milyar dolarlık bir paya sahip ancak kazanç potansiyeli yüksek olan bu ortam, çocukların istismar edilme riskini de beraberinde getiriyor. Bu tehditlerin önüne geçmek için dijital dünyada çocukların haklarını koruyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

"KAYBOLAN ÇOCUKLARIMIZ YOK OLAN YARINLARIMIZDIR"

Öte yandan Başkan Özçelik, çocukların kaybolduğunu ve bir kısmının istismara uğradığını söyleyerek,"Bu ülkede her yıl yüzlerce çocuk kayboluyor. Bunlardan bir kısmı istismara uğramakta veya cinsel sömürüye maruz kalmakta. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 2008-2016 arasında 104 bin 531 çocuğumuz kaybolmuş. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi her ne kadar yalanlasa da bu verilere göre yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor. TÜİK, kaybolan çocuk verilerinin tamamını açıklamıyor. 2023 yılında 15 bin 716 çocuk kaybolmuş ve bulunmuş. Son 8 yılda kaybolup bulunan çocuklarımızın toplam sayısı ise yaklaşık 126 bin" şeklinde konuştu.