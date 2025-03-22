Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu gözaltına alındı
Kayseri'de CHP mitinginde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı, Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu gözaltına alındı.
Kayseri’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Her İl Miting” çağrısı üzerine, CHP kaynakları ve Aşkın Genç tarafından 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarsinan Parkı’nda miting düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Miting sırasında polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahaleleri devam ederken, Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu polis tarafından gözaltına alındı.