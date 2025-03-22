  • Haberler
  • Gündem
  • Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu gözaltına alındı

Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu gözaltına alındı

Kayseri'de CHP mitinginde polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı, Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu gözaltına alındı.

Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu gözaltına alındı

Kayseri’de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Her İl Miting” çağrısı üzerine, CHP kaynakları ve Aşkın Genç tarafından 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarsinan Parkı’nda miting düzenlenmesi için çağrı yapıldı. Miting sırasında polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahaleleri devam ederken, Emek Partisi İl Başkanı Ahmet Akarsu polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Psikolog Hanife Topcam, 'Devletin toplumsal rehabilitasyon başlatması lazım'
Psikolog Hanife Topcam, “Devletin toplumsal rehabilitasyon başlatması lazım”
Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'li sanayici imkânsızı başardı: Dünya bu ürünü konuşuyor
Kayseri’li sanayici imkânsızı başardı: Dünya bu ürünü konuşuyor
KAYMOS Başkanı Yalçın, 'Organize'de her kapıda eleman alınacak ilanı asılı'
KAYMOS Başkanı Yalçın, ”Organize'de her kapıda eleman alınacak ilanı asılı”
CHP'li Çalıksoy'dan terör ve yolsuzluktan gözaltına alınan İmamoğlu'na destek
CHP’li Çalıksoy'dan terör ve yolsuzluktan gözaltına alınan İmamoğlu'na destek
HÜDAPAR Milletvekili Şehzade Demir Kayseri'de: Gündemdeki konuları değerlendirdi
HÜDAPAR Milletvekili Şehzade Demir Kayseri’de: Gündemdeki konuları değerlendirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!