Başkan Okandan, 'Vefa İftarı' programındaki katılımcılara teşekkürlerini iletti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, programa katılan tüm yol arkadaşlarına, teşkilat mensuplarına ve misafirlere teşekkürlerini ileterek ; “Değişmeyen Vefa, Büyüyen Birlik” sloganı ile dün akşam gerçekleştirdiğimiz "Vefa İftarı" programımıza katılım gösteren 2 bin 500 kıymetli yol arkadaşımıza, teşkilat mensuplarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. İlçelerimizden, mahallelerimizden, şehrimizin en uzak noktalarından gönül soframıza gelen tüm kardeşlerimiz bu davanın ne kadar köklü ve ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Ve bu yüksek katılım, teşkilatımızın dimdik ayakta olduğunu bir kez daha göstermiştir. AK Parti Kayseri Teşkilatı olarak bugün 200 bin’i aşkın üyemizin her biri ile gönül bağımız kelimelerle ifade edilemez. Elbette tüm gönül dostlarımız ve dava arkadaşlarımızla aynı sofrada buluşmak isterdik ancak bu organizasyonumuzda mekân ve kapasite sınırlılığı sebebiyle herkesi davet edememiş olmanın burukluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle davet edemediğimiz kıymetli teşkilat mensuplarımızın da gönlümüzde ve davamızda çok özel bir yeri olduğunu özellikle ifade etmek isteriz. Biz, sadece bir siyasi hareket değil; birbirine vefa ile bağlı, kader birliği yapmış, büyük bir millet hareketiyiz. Değişmeyen vefamız ve her geçen gün büyüyen birliğimizle, nice Ramazanlarda, nice büyük buluşmalarda bir araya gelmeye, gönülleri birleştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, organizasyonda görev alan her kardeşimize gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.