Emlak Vergisi 1. Taksiti için 31 Mayıs Cuma son gün

Kocasinan Belediyesi; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü saat 09:00 ile 16:00 saatleri arası, hafta içi ise 27- 31 Mayıs tarihler arası saat 08:30 ile 19:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza e-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ile kredi kartına taksit ödeme gibi kolaylıklar sunuyoruz. İnternet vasıtasıyla vergi ödemeleri hem belediye hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Bu sebeple unutmayalım ki; vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır. Şimdiden vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren hemşerilerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.