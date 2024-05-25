ERÜ'lü Öğretim Üyesi Karaboğa, YÖK Üyeliği'ne atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de atamalar gerçekleşti. Atama kararları arasında Erciyes Üniversite'sinden Derviş Karaboğa'da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 7 üniversitenin rektörlüğüne ve bazı kurumlara yeni atamalar gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan atamalar arasında Erciyes üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa’da yer aldı. Karaboğa yürürlüğe giren karara göre Yükseköğretim Kurulu Üyeliği’ne atandı.