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  • Emniyet ERVA'dan 8 sporcu Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı

Emniyet ERVA'dan 8 sporcu Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı

Emniyet ERVA Spor Kulübü Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Taekwondo İl Seçmesinde 4 1'incilik ve 4 3'üncülük elde ederek Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Emniyet ERVA'dan 8 sporcu Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı

Kayseri’de 22-23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen Kayseri Yıldızlar Taekwondo İl Seçmesine Emniyet ERVA Spor Kulübü de katıldı. Emniyet ERVA Spor Kulübü’nden 4 sporcu 1’inci ve 4 sporcumuz 3’üncülük elde ederek 16-21 Mart 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Haber Merkezi

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