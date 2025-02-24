Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kayseri'ye geliyor

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARIKAN KAYSERİ’YE GELİYOR

Ardından Kayseri halkı ve partililerle bir araya gelecek olan Arıkan, vatandaşların sorunlarını dinleyerek Saadet Partisi’nin çözüm önerilerini paylaşacak.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZI BU ÖNEMLİ BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ziyaret programına ilişkin açıklamalarda bulunarak, Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın Kayseri halkıyla doğrudan temas kuracağını vurguladı.

“Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan, 24 Şubat’ta Kayseri’ye geliyor. Saat 10:00’da basın mensuplarımızla bir araya gelerek ülke ve Kayseri gündemine dair önemli açıklamalarda bulunacak. Ardından halk buluşması gerçekleştirerek hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyecek ve çözüm önerilerini paylaşacak. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli buluşmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HALKIN SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ KONUŞACAĞIZ”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Mahmut Arıkan’ın Kayseri ziyaretinin yalnızca siyasi açıklamalarla sınırlı kalmayacağını, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm yollarını aktarmak için bir fırsat olacağını belirtti.

“Kayseri halkının ekonomik ve sosyal sorunlarını doğrudan dinleyerek çözüm önerilerimizi anlatacağız. Yerel yönetimler, sanayiciler, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunarak, Kayseri’nin öncelikli sorunlarına dair somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu ziyaret, Kayseri için yeni çözümler üretmek ve halkımızın beklentilerini en doğru şekilde değerlendirmek adına önemli bir fırsattır.” şeklinde konuştu.

SAADET PARTİSİ, KAYSERİ HALKININ SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETECEK

Kayseri’deki ekonomik sıkıntılar, yerel yönetimlerin performansı ve halkın taleplerine yönelik atılacak adımların görüşüleceğini belirten Başkan Erdal Altun, vatandaşlarla buluşarak Kayseri’nin sorunlarını daha yakından ele alacaklarını söyledi.

“Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Kayseri’de hemşehrilerimizle buluşarak onların beklentilerini, dertlerini ve taleplerini dinleyecek. Amacımız sadece sorunları tespit etmek değil, aynı zamanda bunlara yönelik uygulanabilir çözümler üretmek. Saadet Partisi olarak, halkın sorunlarına duyarsız kalmadan, çözüm odaklı bir siyaset anlayışı ile hareket etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı, ziyaret programının ayrıntılarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağını duyurdu.