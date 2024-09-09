Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna jest

Kayseri İl Emniyet Müdürlü Atanur Aydın şehit kızını okulun ilk gününde makam aracı ile evinden alarak okuluna bıraktı.

Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna jest
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlü Atanur Aydın; şehit kızını okulun ilk gününde makam aracı ile evinden alarak okuluna bıraktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın; kentte göreve başladığı günden itibaren gönülleri ısıtmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Kayseri’de şehit olan Polis Memuru İlhan Odabaşı’nın kızı Elif Odabaşı’nı evinden alan Aydın, makam aracıyla şehit kızını okuluna getirdi. Kortej eşliğinde Elif’i okuluna bırakan Atanur Aydın, okul yöneticileri ve öğretmenlerle de sohbet etti.

Şehit kızının alnını öpen ve çeşitli hediyeler veren Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın takdir topladı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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