Bir haftada araması bulunan 134 şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 134 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 22 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 27 ‘hırsızlık’ şüphelisi yakalandı ve 7 şahıs tutuklandı. 2 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motosiklet ile birlikte toplamda 950 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Ekiplerin, 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarına yönelik yaptığı çalışmalarda ise, 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 7 adet kapsam dışı bıçak, 278 adet fişek ele geçirildi.

179 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan 134 şahıs yakalandı

Öte yandan ekipler tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik yapılan faaliyetlerde; 179 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 134 şahıs yakalandı. Şahıslardan 67’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi.