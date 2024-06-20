Kayseri’de düğün sezonunun başlamasıyla beraber kuruyemişçilerde hareketlilik artarken, en ucuz kına çerezi 100 TL’ye satılıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle evlenecek çiftler düğün hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Kına gecelerinin olmazsa olmazı çerezler de misafirlere dağıtılmak üzere paketlenmeye başladı. En ekonomik paketin kilosu 100 TL’den başladığını söyleyen kuruyemişçi Muharrem Solak, 200 kişilik kuruyemiş almak isteyen vatandaşların ekonomik pakette 2 bin TL’ye halledebileceğini ancak lüks paketi seçerse bu fiyatın 7 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

Ekonomik paket kına çerezinin kilo fiyatının 100 TL’den başlayıp, 370 TL’ye kadar çıktığını dile getiren Solak, "Şu anda fındık içinin fiyatı 390 TL, Antep fıstığının fiyatı 490 TL ve en çok tercih edilen 5’li karışığımızda 300 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Şu anda düğün çerezlerimiz 100 TL’den başlıyor, kilosu 370 TL’ye kadar gidiyor. Herkesin bütçesine göre tercihi değişiyor. Vatandaşlarımız düğününde bütçesine göre en iyisini dağıtmak istiyor. En uygun kına çerezimizin içerisinde leblebi ve yer fıstığı ağırlıklı ürünlerimiz bulunuyor. Pahalıya doğru gittikçe de antepfıstığı, badem içi, kaju ve fındık içi gibi ürünleri ilave ettikçe fiyatlar yükseliyor. Ekonomik paketimizin fiyatı 100 TL. İçerisinde çıtır leblebi, çikoleb, ballı susamlı fıstık, soslu mısır, yer fıstığı ve leblebi bulunuyor. 5 kiloluk çerezimizden 50 kişiye çerez çıkmakta. Yani 200 kişilik bir kuruyemiş almak istiyorsak, 20 kilo çerez almamız gerekiyor. Eğer ki ekonomik paketten tercih ederseniz, kilosu 100 TL’den 2 bin TL’ye çerez işini halletmiş olursunuz. Fakat içerisine kaliteli ve lüks grup dahil olsun istiyorsanız, fiyatımız 7 bin 500 TL’ye kadar çıkmaktadır" şeklinde konuştu.