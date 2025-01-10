Engelleri ortadan kaldıran 'Engelsiz Kayseri' mobil uygulaması

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından görme engelli bireyler için şehir içi ulaşımı daha güvenli, kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla Engelsiz Kayseri isimli mobil uygulama geliştirildi. Görme engelli bireylerin güvenle seyahat edebilmesini sağlayacak uygulama, görme engelli kullanıcıların şehir içi ulaşımda karşılaştıkları zorlukları minimize ederken, bağımsızlıklarını artırmayı hedefliyor. Uygulama, görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra, toplumsal eşitlik ve erişilebilirlik konularına katkı sağlamayı amaçlarken engelli bireylerin şehir içi ulaşımda bağımsız, özgürlük ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini kolaylaştırıyor.

Uygulama ile en yakın durak bilgilerine, durağa gelecek otobüs ve tramvayların tahmini geliş sürelerine erişebilirken, hareket halindeki araçta sonraki durak bilgilerini de kullanıcıya anlık olarak sunuyor. Durakları favoriye ekleyerek sonraki kullanımlarda kolay erişim sağlayacak Engelsiz Kayseri mobil uygulaması akıllı telefonlarda bulunan sesli asistana entegre bir şekilde çalışarak görme engelli bireylere bağımsız bir ulaşım deneyimi yaşatacak.