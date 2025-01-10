Fetö'den 7 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.(51) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Fetö'den 7 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.(51) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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