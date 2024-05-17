Engelliler ellerini Filistin için semaya açtı

Kızılay Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda bir araya gelen engelli vatandaşlar, Filistin halkı için dua etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Filistin’e Destek Çadırı önünde gerçekleşen programa Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Kızılay Kayseri Şube engelli birimi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, “Şu anda Filistin Çadırı’nın önündeyiz. Bütün dünyada Filistin için bir destek yapılıyor. Biz de burada engelsiz kardeşlerimizle birlikte Filistin’de dün hayatta iken bugün olamayan şehit olan yaklaşık 35 bin kişi ve engelle hale gelen binlerce kişi için bir araya geldik. Dün normal bir insan iken bir savaş topuyla, mermisiyle, silahıyla herhangi bir uzvunu kaybederek engelli haline geldiler. Onlara dikkat çekmek istedik. Ayrıca 2 milyondan fazla insan yurdunu, yuvasını terk etti. Bu zulüm hala devam ediyor. Biz kardeşlerimizle birlikte bu zulme dur diyoruz. Bütün dünyaya buradan haykırıyoruz, diyoruz ki; “Artık bu savaş dursun”. Barış anlaşması olsun, Filistin’de, Gazze’de ve dünyada bir huzur olsun. Bu nedenle buna dikkat çekmek için geldik” dedi.

Kimsenin engelli kalmasını istemediklerini söyleyen Kızılay Kayseri Şubesi Engelli Birimi adına konuşan Kadir Can Gökalp de, “Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler’e bağlı 156 ülkede aynı anda kutlanan bu haftada engellilerin sorunları, engellilere verilecek destekler ve engellilerle olan birçok faaliyetler yapılmaktadır. Biz de bu hafta çerçevesinde Kızılay Kayseri Engelliler Birimi olarak Filistin’e Destek Çadırı altında engelli arkadaşlarımızla bir aradayız. Burada Filistin’e yapılan zulme, oradaki çocuklara, sivil halka yapılan zulme, savaşa her şeye karşı olduğumuzu, Filistin’in yanında olduğumuzu göstermek ve destek vermek için buradayız. Tüm dualarımız Filistin halkıyla. Oradaki eğitim binalarına, hastanelere, sivil halka yapılan bombardımanlar ve saldırılar yüzünden kimse ölmesin. Kimse bizim gibi engelli olmasın. Herkes insanlığını yaşasın. Biz bu zulme tamamen karşıyız” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra dua edilmesinin ardından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.