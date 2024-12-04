Engelsiz Sanat Sergisi açıldı

Özel çocukların kendi elleriyle yaptığı sanat eserlerinden oluşan Engelsiz Sanat Sergisi'nin açılışı Büyükşehir Sanat Galerisi'nde Ak Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş tarafından yapıldı.

Engelsiz Sanat Sergisi açıldı

Özel çocukların kendi elleriyle yaptığı sanat eserlerinden oluşan Engelsiz Sanat Sergisi'nin açılışı  Büyükşehir Sanat Galerisi'nde Ak Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş tarafından yapıldı.

“Unutmayalım, sevgiye engel yok.” diyen Milletvekili Ataş, böyle bir sergiye emeği geçenlere teşekkür etti.
 

Haber Merkezi

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