Tehlike kapıda: Kayseri'de doğum hızı düşmeye devam ediyor
Her yıl ülkemizde ve Türkiye'de düşmeye devam eden kaba doğum hızı 2021-2023 yılları arasında da düşmeye devam etti. Kayseri'deki düşüş oranı ise ülkemizdeki düşüş oranından daha yüksek çıktı.
TUİK 2024 Yılı verilerine göre her yıl ülkemizde ve Türkiye'de düşmeye devam eden kaba doğum hızı 2021-2023 yılları arasında da düşmeye devam etti. Kayseri'deki düşüş oranı ise ülkemizdeki düşüş oranından daha yüksek çıktı.
Belli bir yıl içinde her 1 000 kişilik nüfus başına düşen canlı doğum
sayısını ifade eden kaba doğum hızına göre;
2021 yılında Türkiye'de 12,9 olan kaba doğum hızı Kayseri'de 12,3;
2022 yılında Türkiye'de 12,2 olan kaba doğum hızı Kayseri'de 11,8;
2023 yılında Türkiye'de 11,2 olan kaba doğum hızı Kayseri'de 10,7.
Ülkemiz ve şehrimiz açısından her geçen gün düşen kaba doğum hızı tehlikeli bir seyirde devam ediyor.