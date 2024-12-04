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Tehlike kapıda: Kayseri'de doğum hızı düşmeye devam ediyor

Her yıl ülkemizde ve Türkiye'de düşmeye devam eden kaba doğum hızı 2021-2023 yılları arasında da düşmeye devam etti. Kayseri'deki düşüş oranı ise ülkemizdeki düşüş oranından daha yüksek çıktı.

Tehlike kapıda: Kayseri'de doğum hızı düşmeye devam ediyor

TUİK 2024 Yılı verilerine göre her yıl ülkemizde ve Türkiye'de düşmeye devam eden kaba doğum hızı 2021-2023 yılları arasında da düşmeye devam etti. Kayseri'deki düşüş oranı ise ülkemizdeki düşüş oranından daha yüksek çıktı.

Belli bir yıl içinde her 1 000 kişilik nüfus başına düşen canlı doğum
sayısını ifade eden kaba doğum hızına göre;

2021 yılında Türkiye'de 12,9 olan kaba doğum hızı Kayseri'de 12,3;

2022 yılında Türkiye'de 12,2 olan kaba doğum hızı Kayseri'de 11,8;

2023 yılında Türkiye'de 11,2 olan kaba doğum hızı Kayseri'de 10,7.

Tehlike kapıda: Kayseri'de doğum hızı düşmeye devam ediyor

Ülkemiz ve şehrimiz açısından her geçen gün düşen kaba doğum hızı tehlikeli bir seyirde devam ediyor.

Haber Merkezi

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