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ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde geçen yıl kurulan ER-VA Sağlık Spor Kulübü başarıya doymuyor.

ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde geçen yıl kurulan ER-VA Sağlık Spor Kulübü başarıya doymuyor.

Elde edilen başarıları kutlayarak moral ve motivasyon sağlamak adına kulüp öğrencileriyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri, öğrencilere gayretlerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundular.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan yaptığı konuşmasında, “Öncelikle bizleri böyle anlamlı bir projeye ortak ederek bu mutluluğu yaşamamıza vesile olan Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e şahsım ve kurumumuz adına teşekkür ediyorum. Proje vesilesiyle çocuklarımız spora yönlendirilerek zararlı alışkanlıklar ve ortamlardan uzak kalmakta ayrıca sağlıklı yönde gelişimleri sağlanmaktadır. Bu gün de çocuklarımızla bir araya gelerek başarılarını kutlamak istedik. Hepsine azim ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
ER-VA Sağlık Spor Kulübü öğrencilerine teşekkür
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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