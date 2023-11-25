Erbakan: 'İki ay içerisinde Yeniden Refah Partimiz yüzde 20 büyüdü'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' çerçevesinde Sivas'ta yaptığı konuşmasında, partilerinin 2 ay içerisinde yüzde 20 büyüdüğünü söyledi.

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  • 25.11.2023 15:11
  • Güncelleme: 25.11.2023 15:11
Erbakan: 'İki ay içerisinde Yeniden Refah Partimiz yüzde 20 büyüdü'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Anadolu Buluşmaları” çerçevesinde Sivas’ta yaptığı konuşmasında, partilerinin 2 ay içerisinde yüzde 20 büyüdüğünü söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Anadolu Buluşmaları” çerçevesinde Sivas’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Erbakan ilk olarak tarihi kent meydanında partililere seslendi. Erbakan burada yaptığı konuşmada partilerinin iki ay içerisinde yüzde 20 büyüdüğünü belirterek, “Yılda 81 il teşkilatımız, 900’den fazla ilçe teşkilatımız, 320 binin üzerinde resmi üyemiz ve 14 Mayıs seçimlerinde bileğimizin hakkıyla kazandığımız 5 milletvekilimizle Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olmuştur. İki ay içerisinde Yeniden Refah Partimiz yüzde 20 büyüdü. 260 bin üyeden 305 bin üyeye çıktık. Bu Yeniden Refah Partimizin Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduğunun ispatıdır. Kasım başından bugüne kadar geçen 20 günde 15 bin üye daha eklendi ve 320 binin üzerine çıktık. İnşallah 400 binin üzerinde üyeyle Mart ayında yerel seçimlere gireceğiz ve belediyelerde Milli Görüş iktidarını yeniden gerçekleştireceğiz inşallah. Sivaslıların da desteği ve teveccühü ile teşkilatlarımızın gayretiyle inşallah yerel yönetimlerde Milli Görüşü yeniden iktidara taşıyacağız inşallah” dedi.

“Şahsiyetli dış politika”

Erbakan, şahsiyetli dış politika hususunda yaptığı değerlendirmede, “Ne demişti Erbakan hocamız. ‘Şahsiyetli dış politika’ demişti. Şahsiyetli dış politikayı bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Yurt dışına gittiğinizde muhatabınızın karşısında bacak bacak üstüne atmayı şahsiyetli dış politika zannediyor. Şahsiyetli dış politika dış güçlere rağmen, Amerika’ya rağmen, onların oyunlarını bozacak adımları atabilmektir” ifadelerini kullandı.

“89-94 ruhuna yürüyor”

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin 89-94 ruhunu yeniden yaşatmak üzere yürüdüğünü ifade ederek, “Bir parti büyük şehir belediyesini kazandığı zaman teşkilatlar belediyeye koşuyor. Belediye başkanına diyorlar ki ‘Bize buradan ne rant sağlayacaksın. Hangi ihaleyi bize vereceksin, hangi araziyi bize tahsis edeceksin. Bize nasıl bir katkın olacak.’ Ama Milli Görüş ruhuyla belediye kazanıldığı zaman teşkilatlar koşuyorlar çöp toplamaya. Rantın peşinden koşmak yerine çöp toplamanın peşinde koşuyorlar. Neden, çünkü Allah rızasının peşinde koşuyorlar da onun için. Çünkü siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapıyorlar onun için. Çünkü halka hizmet Hakka hizmettir anlayışındalar. Bu yeni dönemde 89-94 ruhunu yeniden yaşatmak üzere yürüyen Yeniden Refah Partimiz var” şeklinde konuştu.

İHA

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