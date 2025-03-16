Erciyes 38 FK – Bursa Nilüfer FK: 1-0
Kayseri'yi TFF 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun 24'üncü haftasında evinde konuk ettiği Bursa Nilüfer FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maça iki takımda temkinli başladı. Dakikalar ilerledikçe baskısını artıran ev sahibi takım 38’inci dakikada İsmail ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı. Bursa ekibinden Yunus Emre 72’nci dakikada kırmızı kart gördü. Maçın kalan zamanını 10 kişi tamamlayan rakibine karşı skoru koruyan Erciyes 38 FK, 3 puanı 1 golle aldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Cantürk Kılıç, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan Akman
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Berkay (Dk.78 Batuhan), Taner, İsmail, İhsan Uğur, Muhammed, Ayhan (Dk.61 Caner), İsmet, Enes Serkan (Dk.46 Taha), Hüseyin Ekici (Dk.67 Ethem Balcı), Hüseyin Fındıkcı (Dk.67 Oğuzhan)
BURSA NİLÜFER FK: Ramazan - Emrah, Yunus Emre, Ali Mert, Ahmet, Kaan (Dk.46 Serhat), Bertu Alican (Dk.46 Alp), Furkan (Dk.77 Serhan), Hasan, Berat (Dk.46 Kadir), Mustafa (Dk.70 Cüneyt)
GOLLER: Dk.28 İsmail (Erciyes 38 FK)
SARI KART: İsmail, Oğuzhan, Enes (Erciyes 38 FK) Mustafa, Yunus (Bursa Nilüfer FK)
KIRMIZI KART: Dk.72 Yunus Emre (Bursa Nilüfer FK)