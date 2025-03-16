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Koşar: 'Yarışmada kadınların yer alması bizim için gurur verici'

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye finali sonrası konuşan AK Parti Kayseri Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar: 'Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası'nda kadınların yarışıyor olması bizim için ayrı bir gurur verici' dedi.

Koşar: 'Yarışmada kadınların yer alması bizim için gurur verici'

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye final yarışı gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda final yarışı ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Kayseri Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve yarışmacılar katıldı. Tören sonrası konuşan AK Parti Kayseri Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar 1HA mikrofonlarına yaptığı açıklamada: "Kar motosiklet yarışmasında kadınların yarışıyor olması bizim için ayrı bir gurur verici. Yarışmanın, dünyanın en güzel dağı Erciyes dağında olması ayrı güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turizm açısından da Kayseri her zaman ön planda bundan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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