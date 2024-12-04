Erciyes 38 FK'da ayrılık

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, teknik ekipte fire verdi. Yardımcı Antrenör İsmail Okumuş takım ile yollarını ayırdı.

Erciyes 38 FK'da ayrılık
Kayseri GündemEditör

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, teknik ekipte fire verdi. Yardımcı Antrenör İsmail Okumuş takım ile yollarını ayırdı.

Teknik Direktör UğurKulaksız’ın bu sezon teknik ekibi Ferhat Timoçin, Gökhan Dursun, İsmail Okumuş, Cengiz Balcıoğlu ve Kerem Bahadır Teke’den oluşuyordu.Sezon başından beri uyumlu şekilde çalışan teknik ekipte yer alanYardımcı Antrenör İsmailOkumuş, yaptığı açıklama ile Erciyes 38 FK’dan ayrıldığını duyurdu.

Okumuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sezon başında yardımcı antrenör olarak göreve başladığım Erciyes 38 FK’dan gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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