Erciyes 38 FK kazanmak istiyor

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, bu hafta sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor.

Erciyes 38 FK kazanmak istiyor
Kayseri GündemEditör

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, bu hafta sahasında oynayacağı Sebat Gençlikspor maçını kazanmak istiyor.

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ikinci hafta maçında sahasında Sebat Gençlikspor ile karşılaşacak. Pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren mavi-siyahlılar, zorlu müsabakayı kârlı noktalayıp ilk 3 puanını almak istiyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dirgenali, lige Zonguldak Kömürspor yenilgisi ile başlamalarına rağmen ilerleyen haftalar için çok daha iyi konuma geleceklerine inandıklarını söyleyerek, "Bu hafta sahamızda Sebat Gençlikspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan galibiyetle ayrılmayı arzu ediyoruz" dedi.

Erciyes 38 FK ile Sebat Gençlikspor arasındaki maç 15 Eylül Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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