Niğde Belediyesi bu yıl da öğrencilere forma ve kırtasiye seti hediye etti

Niğde Belediyesi bin 500 öğrenciye kırtasiye seti, 300 öğrenciye de okul forması hediye etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden destek alan ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarının kırtasiye ve okul forması ihtiyaçları, her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de Niğde Belediyesi tarafından karşılandı. Bin 500 öğrenciye içerisinde defter, kalem, silgi, boya, cetvel gibi temel kırtasiye malzemelerinin yer aldığı kırtasiye seti, 300 öğrenciye de okul formaları Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından dağıtıldı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada 2024-2025 eğitim-öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler açısından başarılarla dolu geçmesini diledi. Belediye olarak eğitim yatırımlarına özel bir önem verdiklerini anlatan Başkan Özdemir, son dört yılda kente 4 kütüphane kazandırdıklarını belirtti. Eğitim yardımlarına da aralıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Özdemir, özellikle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla desteklenen ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocuklarına da eğitim yardımı yaptıklarını ifade etti. Öğrencilerin her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Özdemir, “Sevgili öğrencilerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyorum. Niğde Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin en iyi şartlar altında eğitim alabilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı bir kez daha tekrar etmek istiyorum” şeklinde konuştu.