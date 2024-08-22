Erciyes 38 FK'nın başkanı Ahmet Dirgenali oldu

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden ve lige katılmayacağını açıklayan Talasgücü Belediyespor, Kayseri amatör futbol camiası devralmıştı. İlk olarak isim ve logo değişikliğine gidilmek için çalışmalar başlamıştı. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası yeni adı ile Erciyes 38 FK’nın Yönetim Kurulu belli oldu. Başkan Dirgenali yaptığı açıklamada; “Takımın 2 sezon önce 3’üncü Lig’e çıkmasında emek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca kulübün yaşatılması için desteklerini esirgemeyen Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy’a ve TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanımız Mutlu Önal’a teşekkür ediyorum. Kulübümüzün en iyi yerlere gelmesi için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğimize söz veriyorum” dedi.

Erciyes 38 FK’nın yeni yönetim listesi ise şöyle;

Ahmet Dirgenali (Başkan)

Aydın Yergin

Serdar Gökhan Esen

Ahmet Şişli

Mustafa Tutkun

Osman Bahadır Kökoğlu

Şevket Balçık

Abdullah Göksun

Mehmet Zeki Öztürk.