Erciyes 38 FK'nın başkanı Ahmet Dirgenali oldu
Kayseri'yi 3'üncü Lig'de temsil eden Erciyes 38 FK'nın Kulüp Başkanı Ahmet Dirgenali olurken Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu da belli oldu.
Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden ve lige katılmayacağını açıklayan Talasgücü Belediyespor, Kayseri amatör futbol camiası devralmıştı. İlk olarak isim ve logo değişikliğine gidilmek için çalışmalar başlamıştı. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası yeni adı ile Erciyes 38 FK’nın Yönetim Kurulu belli oldu. Başkan Dirgenali yaptığı açıklamada; “Takımın 2 sezon önce 3’üncü Lig’e çıkmasında emek veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca kulübün yaşatılması için desteklerini esirgemeyen Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, MHP Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy’a ve TFF Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanımız Mutlu Önal’a teşekkür ediyorum. Kulübümüzün en iyi yerlere gelmesi için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğimize söz veriyorum” dedi.
Erciyes 38 FK’nın yeni yönetim listesi ise şöyle;
Ahmet Dirgenali (Başkan)
Aydın Yergin
Serdar Gökhan Esen
Ahmet Şişli
Mustafa Tutkun
Osman Bahadır Kökoğlu
Şevket Balçık
Abdullah Göksun
Mehmet Zeki Öztürk.