Erciyes 38 FK, Orduspor 1967 deplasmanından galibiyetle döndü

Lig’de Polatlı 1926 ile Edirnespor maçlarını kaybeden Erciyes 38 FK, bugün Orduspor 1967’a konuk oldu. Maça Kadem, Taner, Berkay, İsmail, Batuhan, Caner, Ayhan, Enes, Hüseyin Ekici, Ethem ve Hüseyin Fıstıkçı 11’iyle başlayan Erciyes 38 FK, 4’ünc ü dakikada Ethem Balcı’nın golü ile öne geçti. Kayseri tekımı 43’üncü dakikada Hüseyin Fıstıkçı ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Erciyes 38 FK, 54’ünüc dakikada Hüseyin Ekici’nin penaltı atışından yararlanamadı. Orduspor 1967 maçın bitiine 10 dakika kala Ömer ile farkı 1’e düşürdü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayseri takımı 21 maç sonra deplasmanda galip geldi. Erciyes 38 FK bu galibiyet ile puanını 30’a çıkardı.