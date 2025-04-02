KESOB Başkanı Odakır, 'Boykot çağrılarının ekonomik kazanımlarımıza olumsuz yansımalarının olacağını değerlendiriyoruz'

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ‘Güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonomi gerekmektedir’ diyerek ‘tüketim boykotu’ ile alakalı açıklamalarda bulundu. Odakır, “Güçlü bir Türkiye için güçlü bir ekonomi gerekmektedir. Ekonominin iyi olmasının yolu da yatırımdan, istihdamdan, esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerine ve vatandaşın alışverişlerine devam etmesinden, üretim ve tüketimden geçer. Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımız, birlik ve beraberlik duygusuna, dayanışmaya, hep birlikte kalkınmaya, birlikte kazanmaya önem verir. Yerli ve milli ekonomik gelişme için birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek tutum ve davranışlarda bulunmamız gerekir. Bu nedenle, ülke ve şehir ekonomimizi olumsuz etkileyecek boykot söylemlerini 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak bizler de üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte ekonomik hareketliliğin artmasına yönelik umudumuzun daha çok arttığı böylesi bir dönemde boykot çağrılarını doğru bulmuyor, ekonomik kazanımlarımıza olumsuz yansımalarının olacağını değerlendiriyor, ekonominin siyasi tartışmaların dışında tutulmasını en büyük beklentimiz olarak dile getirmek istiyoruz. Esnaf ve sanatkârlar olarak, Ahilik geleneğimiz ışığında bizler üretmeye, ticaretimizi sürdürmeye, alışverişlerimizi yapmaya, ekonomimize katkı sağlamaya her ne şartta olursa olsun devam etmek istiyor, milletimizin de bu doğrultuda esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmasını temenni ediyoruz.Hepimizin ortak hedefi birlik ve beraberlik içerisinde, güçlü bir ekonomiyle, ülkemizi şehrimizi yarınlara daha güçlü taşımaktır. Güçlü bir Türkiye istiyorsak boykotu değil güçlü bir ekonomiyi tercih edelim” ifadelerini kullandı.