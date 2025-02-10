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Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Uğur Kulaksız görevi bıraktı

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Uğur Kulaksız, görevden ayrıldığını açıkladı.

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Uğur Kulaksız görevi bıraktı

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Erciyes 38 FK, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Son olarak dün Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet sonrasında Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Uğur Kulaksız takımdan ayrıldığını açıkladı. Uğur Kulaksız tarafından yapılan açıklamada, “Kayserimizin Futbol Sevdalıları, Sezon başında büyük bir heyecan ile göreve getirildiğim Kayseri Erciyes 38 Futbol kulübünde takımımızın son haftalarda almış olduğu sonuçlar üzerine kulüp başkanımız ve yöneticilerimizle yaptığımız istişareler sonucunda teknik direktörlük görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Kısa sürede, yeni bir oluşum ve zor şartlarda özveriyle kurulan futbol takımımız ile Kayserimizi temsil etmenin gururunu yaşadığım. Bu süreçte, çok değerli futbolcu kardeşlerime ve teknik ekipteki tüm arkadaşlarıma, Maçlarımıza gelerek bizi destekleyen fedakar taraftarımıza, bizi bu göreve layık gören kulüp başkanımız Ahmet Dirgenali ve yönetim kurulu üyelerine, hep yanımızda olan desteğini hiç esirgemeyen Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy'a , şehrimizin ileri gelen büyüklerine ve Kayseri ASKF başkanımız Mutlu Önal'a teşekkürü borç bilirim. Erciyes 38 Futbol kulübüne yeni döneminde başarılar dilerim” denildi.

Haber Merkezi

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