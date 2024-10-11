Erciyes 38 Futbol Kulübü turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Kademe maçında Erciyes 38 FK ile Orduspor 1967 SK karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Erciyes 38 Futbol Kulübü, bir üst tura yükseldi.

Erciyes 38 Futbol Kulübü turladı
Kayseri GündemEditör

Ziraat Türkiye Kupası 2. Kademe maçında Erciyes 38 FK ile Orduspor 1967 SK karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Erciyes 38 Futbol Kulübü, bir üst tura yükseldi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Berat Buğra Çelik, Demirhan Emir, Murathan Çomoğlu

Erciyes 38 FK: Abdulkadir Taşdan, Ahmet Çukadar (Enes Koçoğlu dk. 114), İhsan Uğur Göktaş, Yaşar Kavas, Gürkan Arslan, Muhammed Emin Balcılar (Ziyahan Erbaşı dk. 14) (Muhammed Aybar dk. 114), Caner Kaban, Batuhan Kazancı, Taha Yeşilbaş (Ayhan Gürbüz dk. 70), Hüseyin Fıstıkcı, Fevzi Can Bozkuş (Hüseyin Ekici dk. 70)

Orduspor 1967 SK: Mustafa Çalışkan (Yiğit Kafkasyalı dk. 59), Alper Tatlısu (Berkay Dinçer dk. 106), Ferdi Güzelsu (Burak Yalçın dk. 90), Alperen Aydın, Yusuf Kanal (Salih Polatdemir dk. 68), Cevatcan Ekinci (Emirhan Kocasoy dk. 68), Sarper Çağlar, Arda Korkmaz, Oğulcan İnanç, Mehmet Yeşilot (Yakup Mete Bastırmacı dk. 46), Ramis Şahin

Goller: Taha Yeşilbaş (dk. 46), Ziyahan Erbaşı (dk. 98) (Erciyes 38 FK), Alper Tatlısu (dk. 67) (Orduspor 1967 SK)

Sarı Kartlar: Caner Kaban (Erciyes 38 FK) Ramis Şahin (Orduspor 1967 SK)

Kırmızı Kart: Muhammed Aybar (dk. 116) (Erciyes 38 FK)

İHA
Kayseri Gündem

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