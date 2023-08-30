Erciyes Cup 17. kez kapılarını açacak

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 17. kez oynanacak.

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  • 30.08.2023 08:19
  • Güncelleme: 30.08.2023 10:44
Erciyes Cup 17. kez kapılarını açacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 17. kez oynanacak.

Erciyes Cup Basketbol Turnuvası 04-06 Eylül tarihleri arasında 3 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya İzmit Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol katılacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü’nden turnuva ile ilgili yapılan açıklamada, "04-06 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek 17.Erciyes Cup Kadınlar basketbol turnuvası ile yeni sezon öncesi seyircisiyle buluşacak olan takımımız İzmit Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol ile karşılaşacak. Müsabakalar Kadir Has Spor Salonunda oynanacak. Taraftarımız ücretsiz olarak karşılaşmaları izleyebilecekler” denildi.

Erciyes Cup maç programı ise şu şekilde;

04 Eylül 2023 Pazartesi Saat 18.00

Melikgazi Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor

05 Eylül 2023 Salı Saat 14.00

Bursa Uludağ Basketbol-İzmit Belediyespor

06 Eylül 2023 Çarşamba Saat 18.00

Melikgazi Kayseri Basketbol Bursa Uludağ Basketbol

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İHA

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