Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken taş yuvarlanması sonucu yaralanan ve mahsur kalan iki dağcı ekiplerin 6 saatlik çabası doğrultusunda kurtarıldı.
Erciyes Dağına zirve tırmanışı yapan A.K. ve B.G. isimli şahıslar Şeytan Deresi mevkiinde tırmanış yaptıkları esnada zirve tarafından üzerlerine taş yuvarlanması sonucu ayaklarının kayması ile bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine JAK, AFAD, UMKE, itfaiye ve STK’lar bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışmayla yaralı dağcılar bulundukları bölgeden kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.
Öte yandan 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.