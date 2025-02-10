Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacak

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2011 yılından bu yana düzenleniyor ve Erciyes, daha önce yalnızca İtalya, Avusturya, İsviçre ve Rusya gibi kayak merkezlerinde düzenlenen bu prestijli etkinliğe ev sahipliği yapan tek Türk merkezi olma özelliği taşıyor. 2025 şampiyonası Finlandiya, İsveç ve Türkiye’de gerçekleştirilecek olup, Erciyes, şampiyonanın ikinci ayağına ev sahipliği yapacak. Bu yılki şampiyonaya Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden 40’a yakın kar motosikleti sporcusu katılacak. Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezlerinden biri olarak, dünya çapında büyük bir dikkat çekiyor. Geçen yıl Türkiye’de ilk kez Erciyes’in ev sahipliği yaptığı şampiyona, televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla 850 milyon kişiye ulaşırken, bu yılki etkinlik ise 86 ülkeye yayılacak. Şampiyona, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek olup, hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde yarışlar yapılacak. Kayak severler için heyecan dolu yarışlar ve görsel şölenler, şampiyonanın önemli noktalarından biri olacak.

Erciyes Kayak Merkezi, 41 pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ve 26 milyon metrekarelik alanıyla, Türkiye’nin ve bölgenin en büyük kayak merkezi olma ünvanını sürdürüyor. Her yıl milyonlarca turistin ilgisini çeken Erciyes, aynı zamanda güvenli turizm anlayışıyla da dikkat çekiyor. 2020 yılında, dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas, Erciyes Kayak Merkezi’ne ’Güvenli Kayak Merkezi’ sertifikası verdi. Geçen sezon 2,5 milyon kayak severi ağırlayan Erciyes, bu sezon 3 milyon ziyaretçi hedefliyor. Ayrıca, Erciyes’in dağ güvenliği ve arama kurtarma faaliyetlerinde gösterdiği başarı, Türkiye’nin ilk ve tek ICAR üyesi kayak merkezi olmasına imkân tanıdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla geliştirilen Erciyes, güvenli ve huzurlu bir ortamda her mevsim farklı spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’nin turizm sektörüne katkı sağlamaya devam ediyor