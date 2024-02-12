Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti

Erciyes Dağı'nı hafta sonunda 127 bin kişi ziyaret etti.

Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
Kayseri GündemEditör

Erciyes Dağı’nı hafta sonunda 127 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden bir olan Erciyes Dağı, ziyaretçi akınına uğruyor. Yarı yıl tatilinde 1.5 milyon kişinin ziyaret ederek rekor kıran Erciyes, hafta sonlarında da ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz hafta sonunda 127 bin kişinin ziyaret ettiği Erciyes’te 7’den 70’e vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
Erciyes'e hafta sonunda ziyaretçi akını: 127 bin kişi ziyaret etti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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