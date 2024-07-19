Erciyes İmam Hatip Lisesi YKS başarısında yine lider

Erciyes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, sınavda dereceye giren öğrencilerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İlk 50'de 1 öğrenci, ilk binde 2 öğrenci, ilk iki binde 4 öğrenci, ilk beş binde 5 öğrenci, ilk on binde 9 öğrenci, ilk yirmi binde 17 öğrencisiyle yer aldı. Geçen senelerde de YKS sınavında benzer başarı göstermesiyle Kayseri'nin tercih edilen imam hatip liselerinin başında gelmektedir.

Buna göre Faruk Ömer Özalp sözel alanında Türkiye 32'ncisi, Abdullah Arif dil alanında Türkiye 873'üncüsü ve sayısal alanında 5167'ncisi, Yasin Emre Aydoğdu dil alanında Türkiye 1622'ncisi ve sayısal alanında Türkiye 6881'incisi, Safa Kaçan eşit ağırlık alanında Türkiye 2226'ncısı, Halil Boyraz sözel alanında Türkiye 1890'ıncısı, Muhammed Enes Hasmecioğlu sözel alanında Türkiye 4000'incisi, Mücahid Mutlu sayısal alanında Türkiye 6853'üncüsü, Hasan Doğan sözel alanında Türkiye 7505'incisi, Halil İbrahim Yavuz sayısal alanında Türkiye 7852'ncisi, Bilal Yürer sayısal alanında Türkiye 10008'incisi, Bedirhan Ulusoy sayısal alanında Türkiye 10743'üncüsü, Yusuf Muhlis Gümüş sayısal alanında Türkiye 12595'incisi, Zeynel Duyar sayısal alanında Türkiye 12769'uncusu, Melih Çeri sözel alanında Türkiye 12842'ncisi, Burak Şıvkagil eşit ağırlık alanında Türkiye 14096'ncısı, Ekrem Şafak sayısal alanında Türkiye 17525'incisi, Mustafa Erdoğan sayısal alanında Türkiye 17842'ncisi olduğu açıklandı.