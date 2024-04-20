Erciyes'in eteklerine 271 bin fidan dikilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde Pazar günü gerçekleşecek Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni'nde 271 bin 500 fidan toprakla buluşacak. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.

Erciyes'in eteklerine 271 bin fidan dikilecek
Kayseri GündemEditör

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde Pazar günü gerçekleşecek Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni’nde 271 bin 500 fidan toprakla buluşacak. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.

Daha önce ileri bir tarihe ertelenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde ’Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması Töreni’ Pazar günü düzenlenecek. 21 Nisan Pazar günü saat 13.30’da düzenlenecek törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile protokol katılacak. Etkinlik çerçevesinde tam 271 bin 500 fidan toprakla buluşturulacak.

Dikilecek fidanlar yılda 2 bin 468 ton karbonu tutacak bir yutak alanı teşkil edecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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