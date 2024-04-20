Hayırsever işbirliği ile 'OSB Teknik Kampüsü' için imzalar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Hayırsever iş insanı Mehmet Altun ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda Mühendislik Fakültesi Binası’nın da yer aldığı OSB Teknik Kampüsü protokolüne imzayı attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’nin geleceğine yatırım noktasına ayrı bir önem verdiği, eğitim, sağlık ve spor gibi alanlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar tüm hızıyla sürerken, Kayseri’de hayırsever-belediye iş birliği ile de birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Üniversitesi ve Hayırsever iş insanı Mehmet Altun iş birliğinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Mühendislik Fakültesi Binası’nın protokolü imzalandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza protokol törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Hayırsever iş insanı Mehmet Altun katıldı. İmza protokolünde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kayseri’ye her geldiğimizde ya belediyelerimizin açılışı, temel atma töreni oluyor veya mutlaka bir hayırseverimizin eğitimle, sağlıkla ilgili bir güzel eserine ön ayak oluyoruz, bugün o günlerden birisidir” dedi. Kayseri’de yüzyıllardır hayırseverlik geleneğinin sürdüğünü hatırlatan Bakan Özhaseki, “Bu memlekette Cenab-ı Hak bolca hayırsever göndermiş. Kayseri’mizde yüzyıllardır devlet millet el ele geleneği devam ediyor. Tarihte Hunat Hatunlar, Atsız Elti Hatunlar, Gevher Nesibeler, Nuh Naci Yazganlar, Kadir Haslar hiç eksik olmadı. Yaptığımız hayırseverler zirvelerinde yüzlerce hayırseverin bu şehre katkıda bulunduğunu gördük” diye konuştu. Bakan Özhaseki, yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda Organize Sanayi Bölgesi’nin ihtiyacını karşılayacak olan okulun protokolüne imza attıklarının altını çizerek, “Son dönemde de Allah razı olsun Mehmet Altun ağabeyimiz 20 tane okul, 1 tane büyük cami projesiyle bu yolda devam ediyor. Şimdi yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda Organize Sanayi’nin ihtiyacı olan, bölümleri ihtiva eden bir okul protokolüne imza atıyoruz. Osman Ulubaş ağabeyi de zikretmezsek olmaz, o da 15’inci okula imza attı. Allah hayırseverlerimize uzun ömürler versin, bu ömürler içerisinde nice hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu. Kayseri için önemli olan bir protokolün daha imza aşamasında olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Vali Gökmen Çiçek ise “Organize Sanayi Bölgemizde yapılacak olan Mühendislik Fakültemizin protokolünü imzalayacağız. Mehmet Altun amcamız tarafından yapılacak. Mehmet Altun amcamız sayın bakanımızın da bize bir emaneti olarak bu ilim ile çok büyük hizmetler, çok büyük eserler kazandırdı” dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin istihdamı ile çok önemli bir proje olduğunu, Bakan Özhaseki’nin son zamanlarda özellikle hem meslek liselerine hem meslek yüksekokullarına hem de mühendislik fakültelerine çok önem verdiğini hatırlatan Vali Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bunun Avrupa’daki model gibi Organize Sanayi Bölgelerinin içerisinde olması, sanayiye ve öğrenci arkadaşlarımızın ufkunu açma noktasında mühendisliğik çok ayrı bir ivme kazandırıyor. Sizin gösterdiğiniz vizyon çerçevesinde de Mehmet amca bütün masraflarını karşılayarak orada inşallah muazzam bir okul yapacak. Organize Sanayi Bölgemizin bu konuda hem sizden hem Mehmet amcadan talepleri vardı. Hem de üniversitemizin bu konuda çok büyük bir isteği, çabası vardı.”

Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ile birlikte altyapı için çalışmalar hazırlandığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber biz de gerekli altyapı konusunda, özellikle Büyükşehir Belediyemizle Organize Sanayi Bölgemiz altyapıyı hazırladı. Sizin onayınıza talimatlarınızla getirdik. Siz de uygun gördünüz. Bugün şehrimiz için önemli bir gün. Sizlere ve hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Hayırsever iş insanı Mehmet Altun da Kayseri’ye çok güzel bir eser kazandıracaklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin kurtuluşu teknolojiye dayalı ihracata bağlıdır, 15 bin fabrika var burada, bunlara istedikleri ihtiyacı karşılayacak insanları yetiştirmemiz çok büyük bir sevaptır. Çünkü sanayimiz mükemmel ama kalifiye eleman yok, Sayın bakanım sizin bu büyük desteğinizi Cenab-ı Hak kabul eylesin. Bu okulların Kayseri’mize, sonra ülkemize hayırlara vesile olmasını niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Hayırsever iş insanı Mehmet Altun, protokole imzaları attı.