Erciyes'in Jeotermal potansiyeli artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı'nın termal turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla başlattığı sıcak su sondaj çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 10 Mart'ta yapılacak olan ikinci jeotermal kuyu ihalesi ile suyun debisinin ve sıcaklığının daha yüksek olması bekleniyor.

Erciyes'in Jeotermal potansiyeli artıyor

Geçtiğimiz yıllarda 36 dereceye yakın sıcak su bulunan Erciyes’te, bu yılki çalışmaların daha verimli sonuçlar vermesi umuluyor. Yetkililer, Erciyes’i 12 ay boyunca kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, önümüzdeki sezon için otellere sıcak su dağıtımına yönelik projelerin hazır olduğunu ifade ettiler.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Erciyes’in yaz mevsiminde de otel doluluk oranlarını arttırarak şehre büyük ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. İstanbul’dan Kayseri’ye bir saatte ulaşılarak, otoban gibi yollar sayesinde 20 dakikada Erciyes’e çıkılabiliyor.

 

Haber Merkezi

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