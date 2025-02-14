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Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Âşık Seyrânî Anısına Büyük Yarışma

Develi Ahmed İslâmoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, kültürel hizmetlerine bir yenisini ekleyerek merhum Âşık Seyrânî anısına Türkiye geneli tüm resmî ortaöğretim kurumları arasında bir şiir yazma yarışması düzenleyecek.

Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Âşık Seyrânî Anısına Büyük Yarışma

Âşık Seyrânî, sadece Develi için değil, tüm Anadolu için önemli bir kültür ereni ve gönül insanı olarak tanınıyor.

İlçede Seyrânî Baba hakkında son yıllarda nitelikli çalışmalar yapılmış ve ilk kapsamlı kitap çalışması Develi İmam Hatip Lisesi'nin eski öğretmenlerinden merhum Hasan Ali Kasır tarafından gerçekleştirilmişti. Bu yeni etkinlikle Seyrânî'nin irfan ve düşünce dünyasının daha geniş kitlelerce tanınması amaçlanıyor.

Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi, geçmişinden aldığı ilham ve güçle bu anlamlı yarışmayı düzenliyor. Yarışmanın detaylı şartnamesi okulun web sitesinde bulunuyor. Bu vesileyle okulun başarısını kutluyor, yarışmanın hayırlara vesile olmasını ve Seyrânî'nin şanına yakışır bir etkinlik olmasını temenni ediyoruz.

Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Âşık Seyrânî Anısına Büyük Yarışma

Haber Merkezi

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