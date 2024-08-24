Erciyes'in kokusu parfüm oldu

Kayseri’de bir kozmetik şirketi, Erciyes Dağı’ndan ilham alarak dağın etrafında yetişen bitkilerin esanslarını kullanarak parfüm ürettim. Şişesinde Erciyes Dağı’nın kabartmasının da bulunduğu parfüm, ferahlatıcı kokusu ile yoğun ilgi gördü.

Kayseri’de 23 yaşındaki girişimci Abdullah Karataş; “Auran” markasıyla kurduğu kozmetik şirketinde sektöre farklı bir hava kattı. Birbirinden farklı kokuları üreten Karataş; 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’ndan ilham alan Karataş; dağın da parfümü üretmek için kollarını sıvadı. Erciyes Dağı’nın etrafında yetişen dağ kekiği, ada çayı ve lavantaların özlerini kullanan Abdullah Karataş; “Erciyes” adını verdiği parfümü üretti.

Karataş; “Biz bu kokuyu üretirken Erciyes Dağı’nın ferahlığını kullanıcılarımıza yansıtalım istedik. Bu noktada dağın etrafında yetişen bitkileri de bu kokunun üzerinde bulundurduk. Dağ kekiği, ada çayı ve Kayseri’de yetişen lavantalarımızı parfümlerimizin içerisinde bulunduruyoruz. Çok güzel bir koku ürettik. Hem ferahlatıcı hem de Erciyes’in etrafında yetişen bitkilerimizi bu koku da harmanladık. Çok da sevilen bir kokumuz oldu” dedi.

“Sürekli yeni ürünler üretmeye çalışıyoruz”

İlk başladıkları 2022 yılından bu tarafa sürekli olarak yeni ürünler üretmeye çalıştıklarının altını çizen Karataş; “Yeni Ar-Ge’ler, Türkiye’de olmayan ürünleri nasıl üretiriz ve nasıl pazarlarız diye odaklandık. Uyku yastık spreyleri, çubuklu oda kokuları ve oda spreylerine ne yapabiliriz derken odaklanmayı artıran orda spreyleri üretmeye başladık. Bu noktada daha kolay uyumayı sağlayan uyku spreyler, başsına ağrıyan kişiler için migren yağları gibi çok farklı kozmetik ürünleri üretmeye başladık. Bu noktada düşünürken, Erciyes’i bir şişeye yansıtabilir miyiz diyerek yol çıktık. 45. Denememizde de Erciyes’in kokusunu bulduk. Bizim ürünlerimize çok fazla ilgi duyuldu” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden sonra insanlar kokuya çok daha fazla odaklandı”

Alışagelmişin dışında ürünler üretmeye gayret ettiklerinin altını çizen Girişimci Karataş; “Biz koku yaparken bir kişinin hayatının tüm alanlardaki kötü koku deneyimlerini iyileştirmeye odaklandık. Bu noktada parfümün yanı sıra arabada araç kokusu, kullanıcıyı memnun edecek kokular üretmeye başladık. Çok daha standardın üzerinde alışılmamış ürünler üretmeye başladık. Bu noktada hem ortam kokuları hem de kişilerin kullanacağı kokular ürettik. Burada da fenomenlerin çoğu zaman bize etkisi oldu. Sosyal medyayı ve dijital pazarlamayı çok fazla aktif kullanmaya çalışıyoruz. Şuan alt markalarımıza da çok fazla ilgi var” şeklinde konuştu.

“Aylık 70 bin kargo çıkışına sahibiz”

Şirketin Satış Müdürü Burak Erdem Özkan ise “Özellikle son yıllarda sektördeki daralan piyasaya rağmen çok güzel bir büyüme kaydettik. Bunun için tüm iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şuanda genel olarak e-ticarette aylık olarak 70 bin kargo çıkışına sahibiz. Hedefimiz bu rakamı 2024’ün son çeyreğinde 120 bin bandına çıkartabilmek. Ekip olarak çok başarılı bir şekilde ilerliyoruz” diye konuştu.