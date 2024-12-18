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Erciyes Kadın Platformu'ndan Suriye'deki işkencelere karşı çağrı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Erciyes Kadın Platformu, Suriye'de 61 yıl süren Baas iktidarı döneminde yaşanan insanlık dışı işkencelere dikkat çekerek, sorumluların yargılanması için çağrıda bulundu. Platform üyeleri, Hafız Esed ve oğlu Beşar Esed döneminde muhalefet ettikleri gerekçesiyle on binlerce erkek, kadın ve çocuğun işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Erciyes Kadın Platformu'ndan Suriye'deki işkencelere karşı çağrı

Platform, başta Şam olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulan cezaevi görünümlü işkence hanelerde insanlık onurunun hiçe sayıldığını vurguladı. Muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle birlikte bazı işkence merkezlerinin boşaltıldığını ve yıllardır haksız yere tutulan mazlumların özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Yapılan incelemelerde, cezaevi görünümlü işkence merkezlerinde sayısız kadın ve çocuğun da rejime muhalefet ettikleri gerekçesiyle işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. 61 yıllık karanlık dönemde gözaltına alınan ve tutuklanan kadınlara yönelik tecavüz, aç ve susuz bırakma, çıplak bırakma gibi insanlık dışı işkenceler uygulandığı belirtildi.

Erciyes Kadın Platformu, Suriye zindanlarında Baas iktidarı döneminde işkence uygulayan tüm görevlilerin titiz bir çalışma ile tespit edilmesi ve tarafsız mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, işkenceye maruz kalan kadınların tespit edilerek rehabilite edilmesi ve tedavi edilmesi için yeni kurulacak Suriye hükümetini, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve uluslararası insan hakları mahkemesini göreve davet etti.

Haber Merkezi

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