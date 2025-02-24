Erciyes Kar Heykel Festivali ile Sanat ve Kar Buluştu

Erciyes Kayak Merkezi'nde 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali, yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle büyüledi. Almanya, İtalya, Belarus ve İran'dan gelen heykel sanatçıları, kar bloklarını sanat eserlerine dönüştürerek izleyicilere eşsiz bir görsel şölen sundu.

Erciyes Kar Heykel Festivali ile Sanat ve Kar Buluştu

Etkinlik kapsamında, Erciyes Tekir Kapı bölgesinde 3 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde 10 adet kar bloku üzerinde animasyon karakterleri şekillendirildi. Festival, kış mevsimi boyunca ziyaretçilere bu eşsiz eserleri görme fırsatı sunuyor. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz, etkinliğin ikinci yılında gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, çocuklar için sevilen karakterlerin heykellerini yaptıklarını ifade etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yılmaz, sanatçıların emeklerine teşekkür etti ve etkinliğin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Ziyaretçiler, festivali gezerek hem karın hem de sanatın büyüleyici birleşimine tanıklık ediyor.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İngiltere'den gelen Müslüman Kayakçılar Erciyes'i sevdi
İngiltere'den gelen Müslüman Kayakçılar Erciyes'i sevdi
KEEKK Başkanı Nazmi Yücel : Esnafa Can Suyu Olduk
KEEKK Başkanı Nazmi Yücel : Esnafa Can Suyu Olduk
28 Şubat Mağdurları Komisyon kurulmasını istiyor
28 Şubat Mağdurları Komisyon kurulmasını istiyor
Elitaş MKYK listesindeki yerini korudu
Elitaş MKYK listesindeki yerini korudu
'Kayseri Tarım Fuarına 800 bin ziyaretçi akımı oldu '
“Kayseri Tarım Fuarına 800 bin ziyaretçi akımı oldu ”
Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: İnşallah Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz
Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi: İnşallah Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!