Erciyes Kar Heykel Festivali ile Sanat ve Kar Buluştu

Etkinlik kapsamında, Erciyes Tekir Kapı bölgesinde 3 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde 10 adet kar bloku üzerinde animasyon karakterleri şekillendirildi. Festival, kış mevsimi boyunca ziyaretçilere bu eşsiz eserleri görme fırsatı sunuyor. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz, etkinliğin ikinci yılında gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, çocuklar için sevilen karakterlerin heykellerini yaptıklarını ifade etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yılmaz, sanatçıların emeklerine teşekkür etti ve etkinliğin başarıyla sonuçlandığını belirtti. Ziyaretçiler, festivali gezerek hem karın hem de sanatın büyüleyici birleşimine tanıklık ediyor.