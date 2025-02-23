Kayseri'de Ak Parti MKYK'da yer alan üçüncü isim: Prof. Dr. Zakir Avşar

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Milletvekili Dursun Ataş dışına Kayseri'den üçüncü bir isim olan Prof. Dr. Zakir Avşar da Ak Parti MKYK'ya girdi.

Kayseri'de yaşayan Yozgat Akdağmadenli bir ailenin çocuğu olan Prof. Dr. Zakir Avşar, lise öğrenimine kadar Kayseri'de yaşamış olup daha sonra üniversiteyi okumak için gittiği Ankara'da akademik ve idari görevlerini devam ettirmiştir.

PROF. DR. ZAKİR AVŞAR KİMDİR?

1967 yılında doğan ve aslen Yozgat/Akdağmaden'li olup ilk, orta ve lise öğreninini Kayseri'de tamamlamıştır.

İletişim ve kamu yönetimi alanlarında lisans ve yüksek lisans öğrenimleri gören Avşar, iletişim alanında doktor, doçent ve profesör oldu. Memuriyete Başbakanlıkta başladı ve değişik birimlerde görev yaptı.

Bir süre TBMM de Başkanlık Müşaviri olarak çalışan Avşar, sırasıyla Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Başbakanlık Müşavirliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ve Reklam Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

2000–2005 yılları arasında RTÜK Üyesi ve RTÜK Başkanvekili olarak çalıştı. 46. Dönem Milli Güvenlik Akademisi müdavimi olan Avşar; 2005-2010 yılları arasında Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı. Akademik ve mesleki çalışma alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurtdışında yayınlanan makaleleri, kitapları ve belgeselleri bulunan Prof. Dr. Avşar, 2010 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde görev yaptı.

2018'den beri de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi dekanı olarak görev yapmakta olup, bir dönem MHP'den Kayseri Milletvekili adayı olmuştur.

Zakir Avşar 2015 yılında bir dönem Michigan State Üniversitesi’nde (ABD) araştırmacı misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 2012- 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dekanı ve Radyo Televizyon ve Sinema bölüm başkanı olarak çalışan Avşar, görevini öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık İletişimi Komisyonu Üyesi ve Gençlik Spor Bakanlığı Sporun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Kurulu üyesidir.

ESERLERİ:

Babıali’de Kırk Katır Türk Basınında Kavgalar (1991), Kitle İletişim Araçları ve Terör (1993), Yeni Bir Yüzyıla Doğru Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri ve Kısa Bir Değerlendirme ve Öneriler (1993), Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri (1994), Hoca Ahmet Yesevi Bibliyografyası (1995), Sürgünde 50. Yıl Ahıska Türkleri (1995), Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkileri (1998), Ombudsman Kamu Hakemi Türkiye İçin Bir Mode Önerisi (1999), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden Terör Nedeniyle Göç Eden Ailelerin Sorunları (1999).