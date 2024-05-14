Erciyes Kayak Merkezi'ne 12 adet tenis kortu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 ay spor merkezi haline getirmeyi amaçladığı Erciyes’e 12 adet tenis kortu kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs Ayı toplantısında oy birliği ile kabul ettiği karar ile Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı bölgesine 12 adet tenis kortu yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen 2024 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumunda turizm ve spor alanında kente değer katacak bir karara imza attı. Meclis’ten oy birliği ile geçen karar doğrultusunda Erciyes Kayak Merkezi 12 adet tenis kortu ile tenis severlerin de gözdesi olmaya hazırlanıyor.

14 asıl, 27 ek olmak üzere toplam 41 gündem maddesinin meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandığı meclisten, Erciyes’i yılın her dönemi turizm ve sporun merkezi haline getirecek yeni bir hamle geldi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, gündemine aldığı Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi 8859 ada 12 parselde yer alan 12 adet tenis kortu alanının 10 yıla kadar yap, işlet, devret modeliyle kiraya verilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi encümenine yetki verilmesi talebini oy birliği ile kabul etti.

Kararı değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İnşallah Erciyes Kayak Merkezi’mizde de tenisin de gündemde olacağı güzel bir ortamı sağlamaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Meclis üyeleri de kararın hayırlı olmasını diledi.