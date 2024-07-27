Melikgazi Belediyesi YKS Kursu kayıtları başladı

Üniversite hayali kuran gençlere 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca Melikgazi Belediyesi tarafından hizmet verecek olan YKS hazırlık kursu kayıtları başladı.

Her yıl olduğu gibi önümüzdeki eğitim öğretim yılında da öğrencilere verilecek olan üniversiteye hazırlık kursu kayıtlarının başladığını belirten Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yardımcı olmak için dört farklı sosyal tesisimizde vereceğimiz üniversiteye hazırlık kurslarının kayıtları başladı. YKS kurslarımızda tüm alanlar dahil olmak üzere dersleri ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Branşında uzman öğretmenlerimizle birlikte kıymetli gençlerimizin üniversite hayaline yardımcı olmayı hedefliyoruz. İldem, Tınaztepe, Danışmentgazi ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde programladığımız YKS kursları Eylül ayında başlayacak olup hafta içi günlerinde düzenlenecek. Lise diploması olan bütün öğrencilerimiz YKS kurslarımıza kaydını yaptırabilecek. Kurslarımızda öğretim görmek isteyen öğrencilerimizin kayıt tarihini geçirmemeleri gerekmektedir. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyor, üniversiteye hazırlık kurslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.