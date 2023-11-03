Erciyes, Londra Fuarı'nda Tanıtılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6-8 Kasım tarihleri arasında Dünya'nın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda Kayseri Erciyes'i tanıtacak.

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  • 03.11.2023 10:32
  • Güncelleme: 03.11.2023 11:39
Erciyes, Londra Fuarı'nda Tanıtılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6-8 Kasım tarihleri arasında Dünya’nın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nda Kayseri Erciyes’i tanıtacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerinin bir araya geleceği World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı’na katılacak. 6-8 Kasım tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek olan fuar seyahat ve turizm endüstrisinin ana aktörlerini ağırlayacak.

Kayseri Erciyes A.Ş. de bu fuarda Kayseri Erciyes’in zengin turizm potansiyeli ve çeşitliğini, yapılan yatırımları, son teknoloji ile donatılan tesisleri, 112 kilometrelik pistleri, dünyanın her yerinden en kolay ulaşım kolaylığı, Kapadokya ile olan yakınlığı gibi konularda dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine anlatılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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