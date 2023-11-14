Erciyes, Londra Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya’nın en önemli turizm fuarları arasında yer alan World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nda Kayseri Erciyes’i tanıttı.

Kış turizmi alanında Türkiye’yi WTM Londra fuarında temsil eden tek kayak merkezi olan Erciyes, dünyanın en büyük ikinci turizm fuarı World Travel Market (WTM) Londra’da turizm profesyonelleri ile buluştu. Dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olarak kabul gören ve turizm sektörünün aynası konumundaki (WTM)World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlendi. Seyahat endüstrisinin en etkili turizm buluşması WTM Londra’ya 184’den fazla ülke ve 40 binin üzerinde turizmci katılırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezi olan Erciyes de yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından turizm profesyonelleri, acente ve tur operatörlerinin katılım sağladığı fuarda Kayseri ve Erciyes’in zengin turizm potansiyeli, Erciyes Master Planı ile yapılan yatırımlar, son teknoloji ile donatılan tesisler, 112 km’lik pistler, dünyanın her yerinden kolay ulaşım imkânı, Kapadokya ile olan yakınlığı gibi konular anlatıldı. İş hacmi olarak global çaptaki en verimli turizm fuarı sayılan World Travel Market’te Erciyes standı büyük ilgi gördü. Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, standı ziyaret eden profesyonellere Erciyes’teki tesisleşme ve turizm faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Fuara yoğun bir katılım olduğunu söyleyen Zafer Akşehirlioğlu; "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın özellikle şehrimiz ve Erciyes’in tanıtımı konusunda ulusal ve uluslararası tanıtımların yapılmasına hassasiyet gösteriyor. Bizler de bu doğrultuda turizm zenginliğimizi her platformda anlatmaya gayret gösteriyoruz. Rusya, Ukrayna, Polonya, Belarus, Çek Çumhuriyeti’nden sonra İngiltere pazarı ile ilgili girişimlerimiz hızlandı. Londra’da da dünyanın dört bir yanından gelen tur operatörleri, acenteler ve turizm profesyonelleri Erciyes’e büyük bir ilgi gösterdi. Standımızı ziyaret eden turizm temsilcilerine Erciyes Kayak Merkezi’nde sunulan imkânlar, turizm faaliyetleri ve tesislerle ilgili detaylı bilgiler paylaştık. Gördüğümüz ilgi bizi son derece memnun etti" dedi.